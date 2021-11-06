Дубра: «Я три года в «Александрии» и никак не получалось забить. Сейчас я рад»

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Защитник «Александрии» Каспарс Дубра поделился мнением пресс-службе клуба о победе над «Металлистом-1925» (2:0) и о своем голе.

Жена и дочка поздравили, конечно. Они меня поддерживают, это важно. Спасибо им, спасибо родителям, которые в Риге меня поддерживают. Поэтому я доволен, и с хорошим настроением – и команда, и я лично – уходим на заслуженный отдых.

Я в сборную Латвии улетаю. Завтра вечером на поезд, самолет Киев – Рига, и в сборную. У меня денек получится отдохнуть, и потом со сборной буду готовиться к двум играм».