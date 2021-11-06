Гура: «Александрии» важнее чемпионат, чем Кубок»
Дубра: «Я три года в «Александрии» и никак не получалось забить. Сейчас я рад»
Защитник отличился в игре с «Металлистом-1925»
Фото: fco.com.ua
Защитник «Александрии» Каспарс Дубра поделился мнением пресс-службе клуба о победе над «Металлистом-1925» (2:0) и о своем голе.
«Конечно, важно, что выиграли сегодня. Три очка перед паузой, с хорошим настроением уходим. Конечно, важно для меня. Я третий год в команде, и никак не получалось у меня в официальных играх забить гол. Поэтому я рад за команду, за болельщиков, за тех, кто переживает за «Александрию» Поэтому все хорошо. Уходим на паузу и после нее будем готовиться к следующей игре.
Жена и дочка поздравили, конечно. Они меня поддерживают, это важно. Спасибо им, спасибо родителям, которые в Риге меня поддерживают. Поэтому я доволен, и с хорошим настроением – и команда, и я лично – уходим на заслуженный отдых.
Я в сборную Латвии улетаю. Завтра вечером на поезд, самолет Киев – Рига, и в сборную. У меня денек получится отдохнуть, и потом со сборной буду готовиться к двум играм».
«Александрия» выиграла впервые за пять матчей.
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