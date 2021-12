Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета

Дуглас Коста / фото - Trickdunia

В матче последнего тура бразильской Серии А «Гремио» играл в решающем для себя матче с досрочно оформившим чемпионство «Атлетико Минейро».

Хозяевам необходима была победа, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Победным для «мушкетеров» голом оказался мяч экс-вингера «Шахтера» Дугласа Косты. Игра закончилась со счетом 4:3.

Douglas Costa scored last night & celebrated by waving bye to the Grêmio fans sarcastically. pic.twitter.com/viH4A5gbSb