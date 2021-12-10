Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета

«Мушкетеры» покинули высший дивизион спустя 16 лет

Дуглас Коста / фото - Trickdunia

В матче последнего тура бразильской Серии А «Гремио» играл в решающем для себя матче с досрочно оформившим чемпионство «Атлетико Минейро».

Хозяевам необходима была победа, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Победным для «мушкетеров» голом оказался мяч экс-вингера «Шахтера» Дугласа Косты. Игра закончилась со счетом 4:3.

Douglas Costa scored last night & celebrated by waving bye to the Grêmio fans sarcastically. pic.twitter.com/viH4A5gbSb — Brasil Football (@BrasilEdition) December 10, 2021

Но победа «Жувентуде» в параллельной встрече свела все старания «Гремио» на нет, и команда третий раз в своей истории вылетела в Серию Б.

«Трехцветные» покинули высший дивизион спустя 16 лет нахождения в элите.

Напомним, ранее «Атлетико Минейро» с Диего Костой и Халком в составе впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии.