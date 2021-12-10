Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСК «Сокол» подписал двух опытных защитников
матч-центр : Футбол
Вчера 15
Сейчас 3
Сегодня 6
Завтра 17
Футбол (15 событий из 33) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал 2:3 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Окончен
19:45 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Окончен
19:45 Штурм - Монако 1:1 Окончен
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва 0:1 Окончен
19:45 Наполи - Лестер 3:2 Окончен
19:45 Фенербахче - Айнтрахт 1:1 Окончен
22:00 Лацио - Галатасарай 0:0 Окончен
22:00 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Окончен
22:00 Брага - Црвена Звезда 1:1 Окончен
22:00 Селтик - Бетис 3:2 Окончен
22:00 Ференцварош - Байер 1:0 Окончен
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт 1:1 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Ланс 2:2 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Сампдория 1:3 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта 0:0 2-й тайм
Футбол (6 событий из 7) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Ланс 2:2 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Кельн - Аугсбург 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Сампдория 1:3 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта 0:0 2-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 0:3 Окончен
19:30 Ингулец - Десна 2:1 Окончен
Футбол (17 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон -:- Запланирован
17:00 Арсенал - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Челси - Лидс -:- Запланирован
17:00 Ливерпуль - Астон Вилла -:- Запланирован
19:30 Норвич - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реймс - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Майнц -:- Запланирован
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
16:30 Бохум - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Венеция - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Эльче -:- Запланирован
22:00 Атлетик - Севилья -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Александрия - Шахтер -:- Запланирован
15:00 Колос - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Ворскла -:- Запланирован

Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета

«Мушкетеры» покинули высший дивизион спустя 16 лет
Футбол В мире
22:05
Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета
Дуглас Коста / фото - Trickdunia

В матче последнего тура бразильской Серии А «Гремио» играл в решающем для себя матче с досрочно оформившим чемпионство «Атлетико Минейро».

Хозяевам необходима была победа, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Победным для «мушкетеров» голом оказался мяч экс-вингера «Шахтера» Дугласа Косты. Игра закончилась со счетом 4:3.

Но победа «Жувентуде» в параллельной встрече свела все старания «Гремио» на нет, и команда третий раз в своей истории вылетела в Серию Б.

«Трехцветные» покинули высший дивизион спустя 16 лет нахождения в элите.

Напомним, ранее «Атлетико Минейро» с Диего Костой и Халком в составе впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дуглас Коста Гремио Атлетико Минейро

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии
«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии
Футбол В мире
3 декабря 12:39

Новости: Футбол

Йовичевич – о возможном уходе Довбыка: «Не хочу терять энергию на то, что я не могу контролировать»
Йовичевич – о возможном уходе Довбыка: «Не хочу терять энергию на то, что я не могу контролировать»
Украинская Премьер-лига
22:49
Тренер «Мариуполя»: «Ставшие уже традиционными пенальти предопределили исход матча»
Тренер «Мариуполя»: «Ставшие уже традиционными пенальти предопределили исход матча»
Украинская Премьер-лига
22:32
Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета
Дуглас Коста принес «Гремио» победу над чемпионом Бразилии, но не спас команду от вылета
В мире
22:05
Клопп: «Думаю, в будущем Джеррард обязательно будет тренировать «Ливерпуль»
Клопп: «Думаю, в будущем Джеррард обязательно будет тренировать «Ливерпуль»
Премьер-Лига (Англия)
21:43
«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
Украинская Премьер-лига
21:25
Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом
Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом
Примерa (Испания)
21:03
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Украинская Премьер-лига
20:48
Промоутеры MMA предложили Селезневу и Сенькиву решить конфликт в клетке
Промоутеры MMA предложили Селезневу и Сенькиву решить конфликт в клетке
Украинская Премьер-лига
20:26
Киммих испытывает проблемы с легкими. Врачи считают, что вакцинация смогла бы это предотвратить
Киммих испытывает проблемы с легкими. Врачи считают, что вакцинация смогла бы это предотвратить
Бундеслига (Германия)
20:13
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
4
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 00:00
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45