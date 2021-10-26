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Дулуб: «Львову» немного не повезло в игре с «Черноморцем»

Тренер – о ничьей в матче в Одессе
Футбол Украинская Премьер-лига
11:39
Дулуб: «Львову» немного не повезло в игре с «Черноморцем»
Фото: footballua.tv

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб оценил ничью команды против «Черноморца» в матче 12 тура УПЛ.

«Перекладина, штанга – надо сказать, что нам немного повезло в этом матче. Но когда-то должно было невезение у нас закончиться».

У вас было много брака. В чем причина?

«Думаю, нервозность, потому что результат довлел. Ни одна из команд не хотела проигрывать, потому что игра была даже не за 6, а за 9 очков. Мы надеялись, что возьмем 3 очка и прервем серию, которая у нас уже 2 матча – поражения «Днепру-1» и «Динамо».

Насколько необычно видеть мало зрителей на трибунах в Одессе?

«Абсолютно необычно. На мой взгляд, Одесса – футбольный город».

«Львов» и «Черноморец» прервали свои серии из двух поражений подряд.

Андрей Усмонов
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Теги

ФК Львов Черноморец Олег Дулуб

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