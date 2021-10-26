«Черноморец» и «Львов» прервали свои серии из поражений, сыграв вничью
Дулуб: «Львову» немного не повезло в игре с «Черноморцем»
Тренер – о ничьей в матче в Одессе
Фото: footballua.tv
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб оценил ничью команды против «Черноморца» в матче 12 тура УПЛ.
«Перекладина, штанга – надо сказать, что нам немного повезло в этом матче. Но когда-то должно было невезение у нас закончиться».
У вас было много брака. В чем причина?
«Думаю, нервозность, потому что результат довлел. Ни одна из команд не хотела проигрывать, потому что игра была даже не за 6, а за 9 очков. Мы надеялись, что возьмем 3 очка и прервем серию, которая у нас уже 2 матча – поражения «Днепру-1» и «Динамо».
Насколько необычно видеть мало зрителей на трибунах в Одессе?
«Абсолютно необычно. На мой взгляд, Одесса – футбольный город».
«Львов» и «Черноморец» прервали свои серии из двух поражений подряд.
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