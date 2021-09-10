Дулуб: «Скорее всего, у «Львова» будут трансферы»
Дулуб: «Переход во «Львов» был для меня неожиданным»
Белорус вернулся в чемпионат Украины
Олег Дулуб / Фото: ФК Львов
Новый тренер «Львова» Олег Дулуб признался, что быстро согласился возглавить украинский клуб.
«Даже для меня все это было неожиданно, все решилось очень быстро. Позитивные эмоции, сам не ожидал, что так будет. Как будто домой вернулся.
В команде нужно стабилизировать психологическое состоянии. Это очень важно.
Трансферы? Окно уже закрыто, есть только свободные агенты. Мы не сможем взять больше двух игроков, чтобы не дестабилизировать команду».
Дулуб сменил на этом посту Романа Бессмертного.
Ранее он тренировал в УПЛ «Карпаты» и «Черноморец».
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