Дулуб рассказал, сколько игроков может подписать «Львов»

Олег Дулуб / фото - football24

Новый главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, что ему нужно изменить в команде:

Это самое главное, потом все остальное – тактика, техника, где-то добавить пару человек в состав. Учитывая, что трансферное окно закрыто, мы можем взять только свободных игроков.

Много хороших игроков в команде не бывает. Это и «Динамо» показывает, и «Шахтер».

Но нужно понимать, что в данное трансферное окно мы можем взять не более двух футболистов для того, чтобы не дестабилизировать команду».