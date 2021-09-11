Дулуб: «Переход во «Львов» был для меня неожиданным»
Дулуб рассказал, сколько игроков может подписать «Львов»
Команде нужно выбираться с дна турнирной таблицы
Олег Дулуб / фото - football24
Новый главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, что ему нужно изменить в команде:
«Прежде всего нужно стабилизировать психологическое состояние игроков. Очень тяжело играть, и не выигрывать. Это всегда давит сверху.
Это самое главное, потом все остальное – тактика, техника, где-то добавить пару человек в состав. Учитывая, что трансферное окно закрыто, мы можем взять только свободных игроков.
Много хороших игроков в команде не бывает. Это и «Динамо» показывает, и «Шахтер».
Но нужно понимать, что в данное трансферное окно мы можем взять не более двух футболистов для того, чтобы не дестабилизировать команду».
Дулуб на этом посту заменила Анатолия Бессмертного, который из-за неудовлетворительных результатов покинул команду.
Напомним, белорусский специалист ранее рассказал о возможных трансферах команды.
Комментарии 0