«Интер» сообщил о скором переходе Хакими в ПСЖ
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Итальянцы начали переговоры с ПСВ
14:31
Дензел Думфрис / Фото - goal.comЗащитник сборной Нидерландов и ПСВ Дензел Думфрис может продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщает De Telegraaf.
Провернуть трансфер 25-летнего футболиста хочет миланский «Интер». Стороны уже вступили в переговоры и близки к сделки.
В минувшем сезоне Думфрис сыграл 41 матч, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.
Контракт защитника с ПСВ рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.
Напомним, Думфрис был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Украина – Нидерланды.
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