Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»

Итальянцы начали переговоры с ПСВ
Футбол Серия А (Италия)
14:31
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Дензел Думфрис / Фото - goal.com
Защитник сборной Нидерландов и ПСВ Дензел Думфрис может продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщает De Telegraaf.

Провернуть трансфер 25-летнего футболиста хочет миланский «Интер». Стороны уже вступили в переговоры и близки к сделки.

В минувшем сезоне Думфрис сыграл 41 матч, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Контракт защитника с ПСВ рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

Напомним, Думфрис был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Украина – Нидерланды.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Интер ПСВ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Реал» получит более двух миллионов евро за трансфер Хакими в ПСЖ
«Реал» получит более двух миллионов евро за трансфер Хакими в ПСЖ
Футбол Примерa (Испания)
1 июля 07:39
«Интер» сообщил о скором переходе Хакими в ПСЖ
«Интер» сообщил о скором переходе Хакими в ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
30 июня 22:41
«Интер» продлил контракт с 35-летним ветераном
«Интер» продлил контракт с 35-летним ветераном
Футбол Серия А (Италия)
29 июня 17:50
«Интер» может провернуть трансфер Альбы
«Интер» может провернуть трансфер Альбы
Футбол Серия А (Италия)
23 июня 09:52
Чалханоглу попрощался с «Миланом»
Чалханоглу попрощался с «Миланом»
Футбол Серия А (Италия)
22 июня 22:31
Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»
Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер»
Футбол Серия А (Италия)
22 июня 20:50

Новости: Футбол

Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии
Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии
ЕВРО-2020
15:15
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Премьер-Лига (Англия)
14:53
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Сборная Украины
14:44
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Серия А (Италия)
14:31
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Тема дня
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Сборная Украины
14:29
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Сборная Украины
14:25
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Сборная Украины
14:10
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
Серия А (Италия)
14:08
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Евро-2020
13:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости