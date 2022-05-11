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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Два гравці збірної України пропустять матч з «Боруссією», один поїде з розташування команди

Олександр Петраков пообіцяв, що дасть ігровий час усім футболістам
Футбол Сборная Украины
08:34
Два гравці збірної України пропустять матч з «Боруссією», один поїде з розташування команди
Збірна України вже в Німеччині / Фото - uaf.ua

Два півзахисники збірної України будуть змушені через травми пропустити контрольний матч проти «Боруссії» Менхенгладбах. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

11 травня на «Боруссія Парк» команда Олександра Петракова проведе перший спаринг в рамках підготовки до матч відбору на чемпіонат світу проти Шотландії.

Однак в цій зустрічі не зможуть взяти участь Віктор Циганков і Олексій Гуцуляк. Гравець «Динамо» продовжує курс реабілітації, тоді як хавбек «Дніпра-1» через травму буде змушений пропустити ще два тижні, а це означає, що збірній проти шотландців не допоможе і скоро покине розташування національної команди.

Матч «Боруссія» М – Україна запланований на 21:45 11 травня. Після цього, 18 травня команда Петракова проведе спаринг з хорватською «Рієкою».

Форма збірної України на найближчі матчі.

Сергей Лукьяненко
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Теги

сборная Украины (футбол) Виктор Цыганков Алексей Гуцуляк

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