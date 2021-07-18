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Два игрока сборной Украины и форвард «Шахтера» – в числе 80 лучших молодых футболистов мира

Известное издание сузило количество претендентов на приз Golden Boy
Футбол Украинская Премьер-лига
07:21
Два игрока сборной Украины и форвард «Шахтера» – в числе 80 лучших молодых футболистов мира
Илья Забарный / Фото - УАФ

Авторитетное издание Tuttosport сократило до 80 список претендентов на приз Golden Boy. Он вручается лучшему молодому игроку.

Пока в числе самых талантливых остаются два футболиста сборной Украины. Это защитник «Динамо» Илья Забарный и голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.

«Горняки» также могут похвастаться присутствием своего легионера в списке. Это летний новичок, экс-форвард «Аякса» Лассина Траоре.

Забарный почти в два раза поднял свою стоимость после Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Илья Забарный Анатолий Трубин Лассина Траоре Динамо Киев Шахтер Донецк

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