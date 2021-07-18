Гол Шкурина не помог «Динамо» обыграть «Ниццу»
Два игрока сборной Украины и форвард «Шахтера» – в числе 80 лучших молодых футболистов мира
Известное издание сузило количество претендентов на приз Golden Boy
Илья Забарный / Фото - УАФ
Авторитетное издание Tuttosport сократило до 80 список претендентов на приз Golden Boy. Он вручается лучшему молодому игроку.
Пока в числе самых талантливых остаются два футболиста сборной Украины. Это защитник «Динамо» Илья Забарный и голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.
«Горняки» также могут похвастаться присутствием своего легионера в списке. Это летний новичок, экс-форвард «Аякса» Лассина Траоре.
Забарный почти в два раза поднял свою стоимость после Евро-2020.