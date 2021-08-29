Сборная Украины провела первую тренировку при Петракове

Пока что команда не в полном составе

фото - УАФ

Сборная Украины начала свою подготовку к сентябрьским матчам отбора к ЧМ-2022, сообщает официальный сайт УАФ.

Команда провела свою первую тренировку при новом наставнике Александре Петракове.

Пока что не все игроки прибыли в расположение сборной: только игроки «Динамо» и легионеры Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Евгений Макаренко находятся с коллективом в Киеве.

Тренировка сборной Украины / УАФ Тренировка сборной Украины

Петракову придется справляться на предстоящих матчах без двух форвардов: Артем Довбык точно пропустит предстоящие матчи, а участие Романа Яремчука в игре под вопросом.

Команду ждут отборочные матчи к ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября), а также контрольная игра с Чехией (8 августа).

Напомним, Петраков высказался о вызове в сборную игроков из чемпионата России.