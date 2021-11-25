Ляказетт хочет перейти в испанский гранд
Два испанских гранда готовы вступить в борьбу за Ляказетта
30-летний француз не против сменить клубную прописку
25 ноября 19:41
Александр Ляказетт / Фото - oldjuve.com«Атлетико» и «Барселона» намерены приобрести французского форварда лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта. Клубы могут попытаться подписать игрока, если он станет свободным агентом.
Также в услугах 30-летнего игрока заинтересованы «Милан» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Calciomercato.
Ляказетт защищает цвета «канониров» с лета 2017 года после перехода из «Лиона» за €53 миллиона. В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 10 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.
Ранее сообщалось, что Ляказетт хочет сменить клубную прописку.
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