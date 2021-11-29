Два известных гонщика Формулы-1 доставили «Золотые мячи» на церемонию в Париже

Спортсменам подарили памятные футболки прямо на сцене

Фернандо Алонсо и Эстебан Окон / фото - F1

«Золотые мячи» для лучших футболиста и футболистки мира были доставлены на церемонию в Париже.

Ответственными за доставку престижных трофеев были ответственны двое мужчин в официальных костюмах и мотоциклетных шлемах.

48°49'59.99"N, 2°15'0"E

France Football headquarter



The trophees are ready! Follow our journey through Paris to Théâtre du Châtelet… and open your eyes, you might see something #ballondor pic.twitter.com/Jl4eet4Vm6 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Когда они поднялись на сцену вместе с «Золотыми мячами» и сняли шлемы, то выяснилось, что доставляли трофеи известные гонщики Формулы-1: француз Эстебан Окон и испанец Фернандо Алонсо.

Оба спортсмена получили именные футболки сборных Франции и Испании с автографами находящихся на церемонии претендентов на приз.

Топ-10 номинантов на престижную награду по итогам голосования.