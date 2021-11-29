Два известных гонщика Формулы-1 доставили «Золотые мячи» на церемонию в Париже
«Золотые мячи» для лучших футболиста и футболистки мира были доставлены на церемонию в Париже.
Ответственными за доставку престижных трофеев были ответственны двое мужчин в официальных костюмах и мотоциклетных шлемах.
48°49'59.99"N, 2°15'0"E— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
France Football headquarter
The trophees are ready! Follow our journey through Paris to Théâtre du Châtelet… and open your eyes, you might see something #ballondor pic.twitter.com/Jl4eet4Vm6
Когда они поднялись на сцену вместе с «Золотыми мячами» и сняли шлемы, то выяснилось, что доставляли трофеи известные гонщики Формулы-1: француз Эстебан Окон и испанец Фернандо Алонсо.
Оба спортсмена получили именные футболки сборных Франции и Испании с автографами находящихся на церемонии претендентов на приз.
Топ-10 номинантов на престижную награду по итогам голосования.
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