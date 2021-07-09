Два клуба УПЛ оказались без домашнего стадиона за 16 дней до начала сезона

Выбранная арена не соответствует требованиям элитного дивизиона

Фото - Карпаты Львов

«Рух» и «Львов» не смогут проводить домашние матчи украинской Премьер-лиги на стадионе «Украина». Об этом сообщает Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ.

Дело в том, что арене была присвоена вторая категория. Это фактически значит, что ней смогут проводить поединки лишь «Карпаты» из Второй лиги.

«Рух» и «Львов» не сумели договориться о продлении аренды «Арены Львов» (четвертая категория). После этого оба клуба решили вступить в переговоры со стадионом «Украина». Однако теперь представителям элитного дивизиона придется вернуться к первоначальному варианту или искать других решений.

Ранее экс-форвард «Руха» Николай Кухаревич прибыл в расположение клуба Лиги 1.