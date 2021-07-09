«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды
Два клуба УПЛ оказались без домашнего стадиона за 16 дней до начала сезона
Выбранная арена не соответствует требованиям элитного дивизиона
Фото - Карпаты Львов
«Рух» и «Львов» не смогут проводить домашние матчи украинской Премьер-лиги на стадионе «Украина». Об этом сообщает Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ.
Дело в том, что арене была присвоена вторая категория. Это фактически значит, что ней смогут проводить поединки лишь «Карпаты» из Второй лиги.
«Рух» и «Львов» не сумели договориться о продлении аренды «Арены Львов» (четвертая категория). После этого оба клуба решили вступить в переговоры со стадионом «Украина». Однако теперь представителям элитного дивизиона придется вернуться к первоначальному варианту или искать других решений.
Ранее экс-форвард «Руха» Николай Кухаревич прибыл в расположение клуба Лиги 1.
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