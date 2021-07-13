Бенито: «Если закрепиться в «Динамо» не получится, рассмотрю другие предложения»
Два ключевых полузащитника «Динамо» вернулись в общую группу
Повреждение Де Пены оказалось несерьезным
Карлос Де Пена / Фото: Динамомания
Вингеры «Динамо» Карлос де Пена и Беньямин Вербич вернулись в общую группу, сообщает пресс-служба «бело-синих».
По информации источника, повреждение Де Пены в товарищеском матче с «Серветтом» оказалось несерьезным.
Вербич сможет заниматься в общей группе впервые после длительной паузы, вингер получил травму еще в начале весны.
Ранее один из игроков «Динамо» заявил, что готов покинуть команду в ближайшее время.
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