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Два ключевых полузащитника «Динамо» вернулись в общую группу

Повреждение Де Пены оказалось несерьезным
Футбол Украинская Премьер-лига
09:59
Два ключевых полузащитника «Динамо» вернулись в общую группу
Карлос Де Пена / Фото: Динамомания

Вингеры «Динамо» Карлос де Пена и Беньямин Вербич вернулись в общую группу, сообщает пресс-служба «бело-синих».

По информации источника, повреждение Де Пены в товарищеском матче с «Серветтом» оказалось несерьезным.

Вербич сможет заниматься в общей группе впервые после длительной паузы, вингер получил травму еще в начале весны.

Ранее один из игроков «Динамо» заявил, что готов покинуть команду в ближайшее время.

Петр Приходько
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Теги

Карлос де Пена Беньямин Вербич Динамо Киев

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