Два лидера обороны «Ювентуса» вернулись в общую группу перед «Порту»

Джорджо Кьеллини / Фото - Getty Images

Защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Маттейс де Лигт вернулись к занятиям в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты тренировались вместе с командой утром 8 марта. Центрбеки могут быть включены в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Отметим, что встреча состоится во вторник, 9 марта. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему Криштиану Роналду не вышел в старте на матч с «Лацио».