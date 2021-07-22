Два топ-защитника и переход Эсеолы. С чем «Ворскла» подходит к старту еврокубков

Первый матч с финским «КуПСом» уже сегодня

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Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» – первая из украинских команд, кто официально начнет сезон-2021/22.

Полтавчане сыграют во втором раунде квалификации Лиги конференций против финского «КуПСа». О финской команде мы уже писали, однако и «Ворскла» довольно серьезно усилилась. Весьма вероятно, что пятого места в прошлом сезоне команде было мало и в новом сезоне полтавчане рассчитывают на больший успех.

Усиление клуба показывает, что «Ворскла» всерьез нацелилась и на топ-3 и хочет пошуметь в еврокубках. Команда очень активна на рынке в это межсезонье. Полтавчане усилии почти каждую линию, причем усилили довольно серьезными (по меркам УПЛ) игроками.

Уход лучшего бомбардира прошлого сезона Владислава Кулача «Ворскла» решила с помощью уже слегка позабытого украинца Адеринсолы Эсеолы. Проявил он себя в киевском «Арсенале», но новый клуб в УПЛ не нашел, отправившись покорять Казахстан. Четыре последних года провел в «Кайрате» и настрелял 32 мяча в чемпионате. Переход очень интересный и почему-то верится, что у Юрия Максимова 30-летний Эсеола раскроется по-новому.

Фото: ФК Кайрат

О защите «Ворскла» также позаботилась. Подписала команда сразу двух «столпов» в центр обороны. Речь идет о

, который должен реанимировать карьеру после травм, и

, перешедшего из «Десны». По меркам УПЛ оба игрока для «Ворсклы» действительно топ-усиление и вместе с капитаном

должны усилить игру полтавчан в защите.

Ходили слухи о переходе Владислава Вакулы, но пока эту информацию в полтавском клубе официально не подтвердили. Накануне, состав полтавчан усилил экс-капитан «Николаева» Богдан Кушниренко, который может стать открытием сезона. В предыдущей команде он был лидером, да и забил, как для защитника, немало (16 голов за три сезона).

Йонас Тамм / ФК Десна

Также «Ворскла» – среди претендентов на аренду таланта «Шахтера»

, который был одним из лидеров «Мариуполя» в прошлом сезоне, но все они с финнами не сыграют.

Даже без них «Ворскла» очень серьезно усилилась, если сравнить со всеми командами УПЛ (не считая двух грандов). Для Лиги конференций, тем более квалификации, игроков у полтавчан хватает и проходить «КуПС» команда должна.

Единственное, чего не хватает команде – опыт. В последний раз «Ворскла» играла в Лиге Европы еще четыре года назад. С тех пор из игроков в команде остался лишь Чеснаков, а вот «КуПС» последние годы являлся постоянным участником еврокубков. В групповом этапе команды не было, но в квалификации выбивала даже словацкий «Слован». Тем более, два года назад «КуПС» был чемпионом Финляндии.

Также на стороне финнов будет то, что чемпионат Финляндии идет уже полным ходом. А вот УПЛ начнется лишь в конце этой недели. Более того, «КуПС» играет домашние встречи на родной арене с искусственным газоном и «Ворскле» придется быстро адаптироваться к сложному полю.

Фото: KuPS

Букмекеры перед матчем не видят фаворита во встрече. Небольшое преимущество на стороне финнов в первой игре 2.55 против 2.70 на популярных букмекерских конторах. На ничью дают 3.25.

«Ворскла» уже огласила заявку на первый матч в Финляндии. Пропустит игру из-за дисквалификации Тамм, но остальные игроки – в обойме у Максимова. Пожелаем удачи полтавчанам.

Онлайн трансляция «КуПС» – «Ворскла».