Вратарь «Динамо»: «Я не трогал мяч 4 месяца, сейчас очень тяжело»
Два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне»
Черниговцы продолжают формировать состав на следующий сезон
Фото - ФК Динамо Киев
«Десна» продолжает работу над формированием состава на следующий сезон. Просмотр в клубе проходит ряд футболистов.
Среди таких игроков оказались два представителя «Динамо». Речь о защитнике Кристиане Биловаре и хавбеке Викентии Волошине.
Кроме того на просмотре находятся полузащитники Тарас Завийский и Евгений Цымбалюк из «Олимпика». Также команду может пополнить оборонец Александр Сафронов, последним клубом которого был «Днепр-1».
Ранее также сообщалось, что «Десна» просматривает защитника «Олимпика» Игоря Снурницына.
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