Два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне»

Черниговцы продолжают формировать состав на следующий сезон

Фото - ФК Динамо Киев

«Десна» продолжает работу над формированием состава на следующий сезон. Просмотр в клубе проходит ряд футболистов.

Среди таких игроков оказались два представителя «Динамо». Речь о защитнике Кристиане Биловаре и хавбеке Викентии Волошине.

Кроме того на просмотре находятся полузащитники Тарас Завийский и Евгений Цымбалюк из «Олимпика». Также команду может пополнить оборонец Александр Сафронов, последним клубом которого был «Днепр-1».

Ранее также сообщалось, что «Десна» просматривает защитника «Олимпика» Игоря Снурницына.