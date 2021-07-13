Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне»

Черниговцы продолжают формировать состав на следующий сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
15:29
Два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне»
Фото - ФК Динамо Киев

«Десна» продолжает работу над формированием состава на следующий сезон. Просмотр в клубе проходит ряд футболистов.

Среди таких игроков оказались два представителя «Динамо». Речь о защитнике Кристиане Биловаре и хавбеке Викентии Волошине.

Кроме того на просмотре находятся полузащитники Тарас Завийский и Евгений Цымбалюк из «Олимпика». Также команду может пополнить оборонец Александр Сафронов, последним клубом которого был «Днепр-1».

Ранее также сообщалось, что «Десна» просматривает защитника «Олимпика» Игоря Снурницына.

Источник: SportArena Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Десна Викентий Волошин Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Один из лидеров «Десны» продлил контракт с клубом
Один из лидеров «Десны» продлил контракт с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
11 июля 16:21
После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»
После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июля 17:49
Форвард «Десны»: «Исчезновение «Олимпика» – плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом»
Форвард «Десны»: «Исчезновение «Олимпика» – плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 14:00
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 12:16
Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»
Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 20:43
«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
«Днепр-1» подписал вратаря «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 22:12

Новости: Футбол

Гризманна не будет в «Манчестер Сити»
Гризманна не будет в «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
16:47
Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»
Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»
Первая лига
16:41
«Вулверхэмптон» отпустил голкипера в «Рому»
«Вулверхэмптон» отпустил голкипера в «Рому»
Серия А (Италия)
16:28
«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко
«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко
Серия А (Италия)
16:25
Не забивших пенальти игроков Англии затравили в соцсетях на почве расизма. Граффити Рэшфорда вообще осквернили
Послесловие
Не забивших пенальти игроков Англии затравили в соцсетях на почве расизма. Граффити Рэшфорда вообще осквернили
Евро-2020
16:18
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
Бундеслига (Германия)
16:10
Маркевич назвал самые запомнившиеся и разочаровавшие команды Евро-2020
Маркевич назвал самые запомнившиеся и разочаровавшие команды Евро-2020
Евро-2020
16:01
ПСЖ прекратил переговоры с Месси
ПСЖ прекратил переговоры с Месси
Лига 1 (Франция)
15:45
Стало известно, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии
Стало известно, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии
Сборная Украины
15:38
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости