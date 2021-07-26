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Два защитника «Динамо» могут снова отправиться в аренду

В клубе УПЛ ждут ответа Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 19:17
Два защитника «Динамо» могут снова отправиться в аренду
Фото - ФК Динамо Киев

Два защитника «Динамо», Артем Шабанов и Владислав Дубинчак, могут вновь отправиться в аренду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Футболисты могут перебраться в «Днепр-1». В клубе ожидают решения главного тренера киевлян Мирчи Луческу по игрокам. Оно будет принято по окончании сборов.

В прошлом сезоне Дубинчак уже выступал в команде Игора Йовичевича. Шабанов же весной играл за польскую «Легию».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что клуб ищет новые команды для двух игроков.

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Артем Шабанов Владислав Дубинчак Динамо Киев

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