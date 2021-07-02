Два защитника сборной Украины вошли топ-6 игроков Евро-2020 по важному показателю

Несколько лидеров списка уже покинули турнир, а представители «сине-желтых» могут улучшить цифры

Александр Караваев / Фото - УАФ

Два футболиста сборной Украины вошли в шестерку лучших игроков Евро-2020 по возвратам владения. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Речь идет о защитниках Николае Матвиенко и Александре Караваеве. Представитель «Шахтера» разместился на второй строчке (37). Игрок «Динамо» – замыкает топ-6 (30).

Лидером остается Стефан де Врей (38). Одинаковые показатели имеют Мануэль Аканджи, Мартин Хинтереггер и Симон Кьер (32).

Лидеры #ЕВРО2020 по возвратам владения



Сразу 2 игрока сборной Украины pic.twitter.com/E5iydhstoA — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 1, 2021

Нидерландец и австриец уже покинули турнир. А вот, игроки «сине-желтых» еще могут улучшить свои показатели. 3 июля подопечные Андрея Шевченко сыграют в матче четвертьфинала турнира против Англии.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.