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Два защитника сборной Украины вошли топ-6 игроков Евро-2020 по важному показателю

Несколько лидеров списка уже покинули турнир, а представители «сине-желтых» могут улучшить цифры
Футбол Сборная Украины
09:51
Два защитника сборной Украины вошли топ-6 игроков Евро-2020 по важному показателю
Александр Караваев / Фото - УАФ

Два футболиста сборной Украины вошли в шестерку лучших игроков Евро-2020 по возвратам владения. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Речь идет о защитниках Николае Матвиенко и Александре Караваеве. Представитель «Шахтера» разместился на второй строчке (37). Игрок «Динамо» – замыкает топ-6 (30).

Лидером остается Стефан де Врей (38). Одинаковые показатели имеют Мануэль Аканджи, Мартин Хинтереггер и Симон Кьер (32).

Нидерландец и австриец уже покинули турнир. А вот, игроки «сине-желтых» еще могут улучшить свои показатели. 3 июля подопечные Андрея Шевченко сыграют в матче четвертьфинала турнира против Англии.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Караваев Николай Матвиенко Стефан де Врей

Комментарии 1

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2 июля 2021г. 12:08
Для тих, кого дивує потрапляння України у 1/4 финал: наші люди потрапляють майже у всі топи з окремих дій (інколи даже по двоє); чому б нам не потрапити у список найкращих за сумою?!
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