Двойной провал. У отца игрока сборной Англии перелом ребра после финала Евро

Ночь с воскресенья на понедельник была трудной для английских фанатов, ведь их сборная уступила в финале Евро-2020 итальянцам. Пока Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака страдают морально после незабитых пенальти, отец защитника «львов» Гарри Магуайра пострадал физически.

Игрок рассказал The Sun, что у одного из его родителей – подозрение на перелом ребра после давки, устроенной возле стадиона толпой безбилетников:

Английские фанаты устроили настоящий дебош возле стадиона: они лезли в драку, пытались прорваться через ограждения, а на самом стадионе снова освистали гимн страны соперника.

Violent skirmishes broke out at Wembley as lines of Metropolitan Police officers tried to block fans from entering the stadium, while violence was also reported insidehttps://t.co/llE9D1Qdqe pic.twitter.com/3rF5ymh6BV