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Двойной провал. У отца игрока сборной Англии перелом ребра после финала Евро

Давка на стадионе была сумасшедшая
Футбол Евро-2020
10:48
Двойной провал. У отца игрока сборной Англии перелом ребра после финала Евро
Гарри Магуайр / фото - Sky Sports

Ночь с воскресенья на понедельник была трудной для английских фанатов, ведь их сборная уступила в финале Евро-2020 итальянцам. Пока Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака страдают морально после незабитых пенальти, отец защитника «львов» Гарри Магуайра пострадал физически.

Игрок рассказал The Sun, что у одного из его родителей – подозрение на перелом ребра после давки, устроенной возле стадиона толпой безбилетников:

«Это было страшно. Неприятный опыт — он встряхнул его. Мой отец был в давке. Я не особо с ним разговаривал, но рад, что мои дети не пошли на игру.

Это было страшно — он сказал, что испугался, и я не хочу, чтобы кто-то испытал это на футбольном матче. Надеюсь, мы сможем извлечь из этого урок и сделать так, чтобы этого больше не повторилось

Я видел много видео и разговаривал с папой и моей семьей. Больше всего пострадали мой отец и агент. Отцу было трудно дышать из-за повреждения ребер, но он не из тех, кто поднимает шум — он справился.

Папа всегда будет поддерживать меня и ходить на игры, но он будет немного лучше осведомлен обо всем, что происходит вокруг. Мы все должны больше осознавать это и извлекать уроки».

Английские фанаты устроили настоящий дебош возле стадиона: они лезли в драку, пытались прорваться через ограждения, а на самом стадионе снова освистали гимн страны соперника.

Подопечные Гарета Саутгейта также проявили неуважение к турниру, снимая серебренные медали прямо на церемонии награждения перед глазами президента UEFA.

Напомним, в Англии травят не забивших пенальти игроков на расовой почве.


Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол) Гарри Магуайр

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