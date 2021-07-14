Двойной провал. У отца игрока сборной Англии перелом ребра после финала Евро

Давка на стадионе была сумасшедшая

Гарри Магуайр / фото - Sky Sports

Ночь с воскресенья на понедельник была трудной для английских фанатов, ведь их сборная уступила в финале Евро-2020 итальянцам. Пока Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака страдают морально после незабитых пенальти, отец защитника «львов» Гарри Магуайра пострадал физически.

Игрок рассказал The Sun, что у одного из его родителей – подозрение на перелом ребра после давки, устроенной возле стадиона толпой безбилетников:

«Это было страшно. Неприятный опыт — он встряхнул его. Мой отец был в давке. Я не особо с ним разговаривал, но рад, что мои дети не пошли на игру. Это было страшно — он сказал, что испугался, и я не хочу, чтобы кто-то испытал это на футбольном матче. Надеюсь, мы сможем извлечь из этого урок и сделать так, чтобы этого больше не повторилось Я видел много видео и разговаривал с папой и моей семьей. Больше всего пострадали мой отец и агент. Отцу было трудно дышать из-за повреждения ребер, но он не из тех, кто поднимает шум — он справился. Папа всегда будет поддерживать меня и ходить на игры, но он будет немного лучше осведомлен обо всем, что происходит вокруг. Мы все должны больше осознавать это и извлекать уроки».

Английские фанаты устроили настоящий дебош возле стадиона: они лезли в драку, пытались прорваться через ограждения, а на самом стадионе снова освистали гимн страны соперника.

Violent skirmishes broke out at Wembley as lines of Metropolitan Police officers tried to block fans from entering the stadium, while violence was also reported insidehttps://t.co/llE9D1Qdqe pic.twitter.com/3rF5ymh6BV — ITV News (@itvnews) July 11, 2021

Подопечные Гарета Саутгейта также проявили неуважение к турниру, снимая серебренные медали прямо на церемонии награждения перед глазами президента UEFA.

Напомним, в Англии травят не забивших пенальти игроков на расовой почве.