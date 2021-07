Не забивших пенальти игроков Англии затравили в соцсетях на почве расизма. Граффити Рэшфорда вообще осквернили

Фанаты не простили футболистам промахов

Послесловие

Сака посе промаха утешали всей командой / Фото - twitter.com/England

Тема расизма сопровождала Евро-2020 на протяжении всей его дистанции. Некоторые сборные были освистанными за обязательное падение на колени перед матчами, особенно в самых восточных городах чемпионата – Санкт-Петербурге и Будапеште, – а некоторые, напротив, подвергались критике за то, что этого не делали. Таких было даже больше – сборная Украины была в этом числе.

Фото - Getty Images

Особенно эффектно это смотрелось на контрасте, когда одни делали, а другие показательно отказывались, что только подогревало полярность эмоции по этой теме.

Фото - BBC

Но с новой волной расистская проблема вспыхнула после финала Евро-2020, причем там, где уровень толерантности, вроде как, должен быть максимальным. Собственно, именно Британия, является одним из главных центров поддержки BLM (Black Lives Matter – прим.).

В серии послематчевых пенальти против Италии сборная Англии не реализовала три попытки, которые исполняли 23-летний Маркус Рэшфорд, 21-летний Джейдон Санчо и 19-летний Букайо Сака. Решение тренерского штаба вызвали недоумение у болельщиков, однако некоторых удивил возраст игроков, которым доверили решающие удары, а другие увидели подвох в цвете кожи этих футболистов.

Сака вообще до этого никогда не бил пенальти во взрослой карьере, а тут сразу получил возможность исполнить пятый пенальти, который обычно доверяют самым опытным пенальтистам. При этом, на поле у Англии в этот момент были те же Гриллиш и Шоу, у которых опыта гораздо больше. Шоу, к примеру, не так давно хладнокровно реализовал свою попытку в финале Лиги Европы.

Понятно, что победа спустя 55 лет после успеха на ЧМ-1966 стала бы настоящей золотой страницей в футбольной истории Англии,про это не забыли бы никогда. А решающий пенальти от темнокожего игрока на волне BLM – вещь символическая. Но если план и был, то он с треском провалился.

Поражение в финале стало настоящим шоком для Англии, а Рэшфорд, Санчо и Сако подверглись волне хейта в соцсетях.

These are the comments on saka’s Instagram right now, hes a 19 year old facing all this pressure and racism and it really isnt fair, if u have Instagram please leave some nice msgs for him, his insta is: @/bukayosaka87 pic.twitter.com/1ro0orcrke — Zaire (@boosconf) July 11, 2021

Граффити Рэшфорда в Манчестере был расписан расистскими оскорблениями и осквернен.

Были и те, кто защищал футболистов, но их слова просто затерялись в общей волне оскорблений и нападок.

People are now flooding Saka, Sancho and Rashford's IG pages with positivity to drown out all the racist comments pic.twitter.com/soBcsfCSIy — Zing Tsjeng (@misszing) July 11, 2021

Все это набрало такую массовость и форму, что полиции Лондона пришлось выступить с заявлением по поводу начала расследования по отношению к лицам, причастным к травле Рэшфорда, Санчо и Сака.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заступился за футболистов и негативно отозвался о публикующих расистские оскорбления лицах.

«Для тех, кто отправлял расистские оскорбления некоторым игрокам, я говорю: «Позор вам». Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли».

Сборная Англии также не осталась в стороне, но было бы странно, если бы она тоже не заступилась за игроков.

«У нас вызывает отвращение тот факт, что некоторые игроки нашей команды, отдавшие этим летом за нее все силы, подвергаются в интернете дискриминирующим оскорблениям после сегодняшнего матча. Мы на стороне своих игроков».

For the courage you showed.

For the way you played.

For the next generation you’ve inspired.



We’re so proud of you, lads. Keep your heads held high. pic.twitter.com/2ERlVShSCp — England (@England) July 12, 2021

Буквально полтора месяца назад после поражения в финале Лиги Европы от «Вильярреала» Рэшфорд уже оказался в эпицентре расистского скандала (хотя тогда и забил пенальти), о чем тогда заявил публично. Но теперь же из-за гораздо большего масштаба события и поток негатива в его сторону оказался гораздо сильнее.

«Манчестер Юнайтед» снова вынужден был выступать с заявлением:

«Один удар не определит тебя как игрока или человека, Маркус. Помни это. Мы будем рады приветствовать тебя дома».

We're all behind you, @MarcusRashford.



As a player. As a person. As an inspiration to our club and our supporters. As a representation of hope that there is plenty more good than bad in the world #MUFC #ManUtd #Rashford pic.twitter.com/qPRxrKQXEz — Manchester United (@ManUtd) July 12, 2021

«Арсенал» также поддержал своего игрока Сака.

«Он в нашем клубе с семи лет, и все мы гордимся тем, что он был в составе сборной Англии на этом турнире. Вчера мы увидели лидерские качества и характер, которые всегда высоко ценили в Букайо. Увы, чувство гордости быстро обернулось горечью из-за расистских комментариев в адрес нашего юного футболиста после финального свистка. Мы в очередной раз осуждаем расизм по отношению к целому ряду темнокожих игроков. Это должно прекратиться, власти и социальные сети должны принять меры, с помощью которых ежедневные оскорбления наших игроков прекратятся. Наше послание Букайо: не вешай нос, мы гордимся тобой и с нетерпением ждем твоего возвращения домой – в «Арсенал».

Football can be so cruel.



But for your personality. For your character. For your bravery...



We’ll always be proud of you. And we can’t wait to have you back with us, @BukayoSaka87 pic.twitter.com/a6fVTb0y1j — Arsenal (@Arsenal) July 11, 2021

Льюис Хэмилтон – один из апологетов BLM в Великобритании – после матча выступил с весьма неоднозначным заявлением, призывая английский болельщиков отказаться от требований исключительно побед от темнокожих игроков.

«Как и всем вам, мне очень хотелось победы. Однако для меня общая картина, сложившаяся на данный момент, гораздо важнее победы на Евро. Но просто отвратительное поведение некоторых людей показывает, как много работы нам еще необходимо сделать. Я надеюсь, что случившееся положит начало разговору о принятии. Мы должны работать над созданием общества, которое не будет требовать от чернокожих игроков доказывать свою ценность или право занять место в обществе обязательно победой. В конце концов, все в сборной Англии должны гордиться тем, чего достигли, и как представляли свою нацию».

Саутгейт сразу после матча объяснил выбор игроков на послематчевую серию И никакого места политике и BLM там нет.

«За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках, – пояснил Гарет. – Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, вина целиком лежит на мне».

Фото - twitter.com/England

Вряд ли такое объяснений способно сделать кому-то легче, а также усмирить эмоции британских болельщиков. Однако то, что было с самого начала Евро и то, чем чемпионат закончился – звенья одной цепи. Глупо отрицать наличие проблемы расизма даже в супердемократиях особенно на фоне таких событий, но над способом решения этой проблемы еще нужно серьезно думать – то, что есть, только ее усугубляет.