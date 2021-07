Неуважение к турниру? Англичане снимали серебрянные медали прямо на награждении

фото - Reddit

В финале Евро-2020 сборная Англии уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти.

После матча состоялась церемония награждения, которую проводил президент UEFA Александер Чеферин. Игроки сборной Англии проходили через коридор почета от итальянцев и получали свои награды за второе место на чемпионате Европы.

Но большинство игроков англичан сразу же снимали свои серебренные медали, не успев даже сойти с пьедстала.

Видимо, для игроков «львов» выиграть первое в истории Англии серебро крупного турнира – это неважное достижение. До этого англичане играли лишь в одном финале: в 1966 на триумфальном для них чемпионате мира.

Особенно странно это видеть от игроков «Манчестер Сити»: Фила Фодена, Рахима Стерлинга, Кайла Уолкера. Ведь их тренер Хосеп Гвардиола с огромным уважением относиться к серебренным медалям, и даже после рокового поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси» не то что не снял медаль, а даже поцеловал ее и сказал, что это огромная честь.



Some of them should learn from mr. Guardiola. Kissing his runners-up medal after Man City’s defeat in the Champions League final pic.twitter.com/SEeU6r9jLR