Каштру в ближайшее время может возглавить «Фенербахче»
Джеко близок к переходу в «Фенербахче»
Форвард не останется в «Роме»
21:12
Фото: Goal.com
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко переедет в чемпионат Турции.
Босниец будет играть за «Фенербахче», сообщает Sözcü. Клубы достигли договоренности.
35-летний Джеко пока не комментирует эту информацию. Также не подтверждают ее итальянские СМИ.
За «Рому» Эдин играет с 2014-го года. В прошлом сезоне на его счету семь голов в Серии А.
Турков мог тренировать Луиш Каштру, нотренер от идеи отказался.
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