Джеко близок к переходу в «Фенербахче»

Форвард не останется в «Роме»

Фото: Goal.com

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко переедет в чемпионат Турции.

Босниец будет играть за «Фенербахче», сообщает Sözcü. Клубы достигли договоренности.

35-летний Джеко пока не комментирует эту информацию. Также не подтверждают ее итальянские СМИ.

За «Рому» Эдин играет с 2014-го года. В прошлом сезоне на его счету семь голов в Серии А.

Турков мог тренировать Луиш Каштру, нотренер от идеи отказался.