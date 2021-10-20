Индзаги: «В «Шерифе» собрался отличный состав»
Джеко: «Порой сложные голы даются мне легче обычных»
Форвард «Интера» – о матче против «Шерифа»
10:58
Эдин Джеко / фото - Getty Images
Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко в интервью пресс-службе UEFA прокомментировал победу своей команды над молдавским «Шерифом» (3:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Порой сложные голы даются мне легче обычных. Самым главным сегодня было забивать. Жаль, что пропустили в ответ, – вся команда должна и успешно защищаться, и успешно атаковать. Нам всем вместе нужно совершенствоваться, но мы – на правильном пути. Сегодня создали множество моментов. Так же было и против «Реала» – даже не знаю, почему мы в тот раз не смогли ему забить».
Напомним, Индзаги также прокомментировал победу.
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