Джеко: «Противостоять игрокам «Шахтера» в составе Украины будет чрезвычайно сложно»

Эдин Джеко / Фото: Getty Images

Лидер сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о грядущем матче с Украиной.

«Думаю, для украинских игроков и сборной Украины хорошо, что в «Шахтере» работает отличный итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Он может научить футболистов правильно действовать тактически, играть в современный футбол, улучшить их уровень.

Уверен, в составе сборной Украины на поле будет много игроков «Шахтера». Противостоять им будет чрезвычайно сложно»