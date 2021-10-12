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Джеко: «Противостоять игрокам «Шахтера» в составе Украины будет чрезвычайно сложно»
Команды начнут играть в 21:45
12 октября 21:40
Эдин Джеко / Фото: Getty Images
Лидер сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о грядущем матче с Украиной.
Онлайн трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина.
«Думаю, для украинских игроков и сборной Украины хорошо, что в «Шахтере» работает отличный итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Он может научить футболистов правильно действовать тактически, играть в современный футбол, улучшить их уровень.
Уверен, в составе сборной Украины на поле будет много игроков «Шахтера». Противостоять им будет чрезвычайно сложно»
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