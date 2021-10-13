Тренер Боснии и Герцеговины: «Мы противостояли сильному сопернику, матч выдался очень тяжелый»
Джеко: «Украинцы были лучше в начале, но потом доминировали мы»
Опытный форвад весь матч оказывал давление на защитников
10:35
Эдин Джеко / фото - Twitter
Нападающий «Интера», а также сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал для пресс-службы своей национальной команды ничью в матче отбора ЧМ-2022 с Украиной (1:1):
«Это была хорошая игра для зрителей. Нам было тяжело. Думаю, они были лучше вначале, вплоть до самого гола, а потом мы доминировали. Мы создали несколько моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат.
Ребята здорово боролись, а главное – все в наших руках. У нас еще есть над чем поработать в этой квалификации».
Форвард сам не смог отличиться голом. Единственный мяч боснийцев забил Ахмеджоджич.
Напомним, ранее игроки сборной Украины пожаловались на качество газона на «Львов Арене».