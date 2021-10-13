Забарный: «На «Львов Арене» непригодное для игр сборной Украины поле»

Особенно хорошо качество газона прочувствовал Андрей Ярмоленко

Илья Забарный / фото - УАФ

Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный назвал пресс-службе УАФ причины потери очков в квалификационном матче ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1):

«Мы хорошо выбегали в контратаки, но не могли реализовать свои моменты. Было очень важно забить, но не хватало последнего паса, в этом была наша проблема. От поддержки болельщиков остались только положительные эмоции. Люди приходят смотреть на нашу игру, мы защищаем честь нашей страны, всегда приятно дарить радость зрителям».

Степаненко сказал, что поле «Арены Львов» было в ужасном состоянии. Это правда так?

«Конечно, я согласен с Тарасом. Считаю, это поле непригодное для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, нужно это менять. Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием – «Олимпийский». Это ненормально».

Степаненко также сказал о покрытии поля несколько нелестных слов.

К тому же, во время матча было несколько эпизодов, когда игроки, казалось бы, на ровном месте поскальзывались и падали на газон. Парочку раз в ответственные моменты нога поехала у Андрея Ярмоленко.

Напомним, ранее тренер «сине-желтых» Александр Петраков объяснил свои замены во втором тайме.