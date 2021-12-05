Шевченко пока без побед. Гол Куадрадо с углового принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»

«Грифоны» под руководством украинца пока даже не забивали

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

В матче 16-го тура Серии А «Ювентус» в Турине принимал «Дженоа».

«Синьора» открыла счет в игре уже на 9-й минуте встречи, когда Хуан Кудрадо прямым ударом с углового отправил мяч в сетку.

Под занавес матча Пауло Дибала поставил точку в игре, удвоив счет на табло.

Гости за весь матчи не смогли даже ни разу ударить по воротам соперника.

Благодаря победе «зебры» смогли обойти «Рому» и «Лацио» в таблице Серии А и попасть в зону еврокубков.

«Дженоа» при Андрее Шевченко пока что не одержало ни одной победы. «Грифоны» лишь однажды набрали очки с «Удинезе», но не забили под руководством украинца ни одного гола за 4 матча.

Серия А, 16-й тур

«Ювентус» – «Дженоа» 2:0

Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82.

«Ювентус»: Шченсны, Кьеллини, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46), Локателли, Бентанкур, Кулусевски, Куадрадо, Мората (Кин, 73), Дибала (Кайо Жорже, 89), Бернардески (Рабьо, 83).

«Дженоа»: Сиригу, Гильоне, Бираски, Бани (Ванхойсден, 73), Васкес, Камбьязо (Мелегони, 85), Бехрами (Гальдамес, 59), Эрнани, Туре (Портанова, 59), Экубан, Бьянки (Пандев, 58).

Предупреждения: Пеллегрини (34), Камбьязо (49), Мората (72), Кин (74).