«Дженоа» достиг соглашения со сменщиком Шевченко и объявит о нем в четверг

В Генуе нашли нового главного тренера

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

После увольнения Андрей Шевченко «Дженоа» нашел нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, боссы «грифонов» пришли к соглашению 55-летним с Бруно Лаббадиа.

Немецкий специалист известен своей работой на родине, где он руководил «Гертой» и «Вольфсбургом».

Сообщается, что коуч уже в четверг прибудет в Италию, где подпишет контракт с генуэзским клубом и будет представлен на должности нового главного тренера команды.

Напомним, в первом же матче после увольнения Шевченко «Фиорентина» обыграла «Дженоа» с неприличным счетом.