«Дженоа» может свернуть переговоры по Супряге и подписать игрока «Аталанты»

Клуб обратил внимание на Ламмерса

Фото: ФК Динамо

«Дженоа» может свернуть переговоры по нападающему «Динамо» Владиславу Супряге.

Если прогресс переговоров с «Динамо» начнет замедлятся, генуэзцы будут искать других игроков. Пока трансфер Супряги далек от оформления, сообщает Pianeta Genoa 1893.

«Дженоа» обратит внимание на форварда «Аталанты» Сама Ламмерса. Игрок может покинуть клуб ради получения игровой практики. «Аталанта» не станет удерживать голландца.

Ранее сообщалось, что Динамо» близко к продаже Супряги в «Дженоа». Речь идет об аренде с правом выкупа.