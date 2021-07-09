Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Дженоа» может свернуть переговоры по Супряге и подписать игрока «Аталанты»

Клуб обратил внимание на Ламмерса
Футбол Серия А (Италия)
18:28
«Дженоа» может свернуть переговоры по Супряге и подписать игрока «Аталанты»
Фото: ФК Динамо

«Дженоа» может свернуть переговоры по нападающему «Динамо» Владиславу Супряге.

Если прогресс переговоров с «Динамо» начнет замедлятся, генуэзцы будут искать других игроков. Пока трансфер Супряги далек от оформления, сообщает Pianeta Genoa 1893.

«Дженоа» обратит внимание на форварда «Аталанты» Сама Ламмерса. Игрок может покинуть клуб ради получения игровой практики. «Аталанта» не станет удерживать голландца.

Ранее сообщалось, что Динамо» близко к продаже Супряги в «Дженоа». Речь идет об аренде с правом выкупа.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дженоа Динамо Киев Владислав Супряга

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Дженоа» договорилась с «Динамо» о переходе Супряги
«Дженоа» договорилась с «Динамо» о переходе Супряги
Футбол Серия А (Италия)
19:10
У Луческу было предложение от швейцарского клуба
У Луческу было предложение от швейцарского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
17:30
Экс-форвард сборной Беларуси: «Динамо» не будет развивать Шкурина для другого клуба»
Экс-форвард сборной Беларуси: «Динамо» не будет развивать Шкурина для другого клуба»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:27
«Динамо» задержится на сборе в Швейцарии и проведет на один спарринг больше
«Динамо» задержится на сборе в Швейцарии и проведет на один спарринг больше
Футбол Украинская Премьер-лига
17:01
Убедил Луческу. Антюх подписал длительный контракт с «Динамо»
Убедил Луческу. Антюх подписал длительный контракт с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:35
Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Футбол Украинская Премьер-лига
14:55

Новости: Футбол

«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ
«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:23
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Украинская Премьер-лига
20:05
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Украинская Премьер-лига
19:45
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
Премьер-Лига (Англия)
19:29
«Дженоа» договорилась с «Динамо» о переходе Супряги
«Дженоа» договорилась с «Динамо» о переходе Супряги
Серия А (Италия)
19:10
Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»
Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»
Евро-2020
18:57
«Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Андерлехта»
«Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Андерлехта»
Премьер-Лига (Англия)
18:48
Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один
История
Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один
Евро-2020
18:39
Тлумак: «Существуют одни львовские «Карпаты». Я их возглавляю»
Тлумак: «Существуют одни львовские «Карпаты». Я их возглавляю»
Украинская Премьер-лига
18:34
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Все новости