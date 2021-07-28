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«Дженоа» надеется продать своего форварда ради Супряги

Итальянский клуб намерен выручить за Шомуродова 20 миллионов евро
Футбол Украинская Премьер-лига
11:52
«Дженоа» надеется продать своего форварда ради Супряги
Владислав Супряга / Фото: Динамо Киев от Шурика

«Дженоа» намерена продать в «Рому» форварда Элдора Шомуродова ради Владислава Супряги, сообщает Voce Giallorossa.

По информации источника, «Дженоа» надеется выручить за Шомуродова 20 миллионов евро, «Рома» хочет заплатить 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что Шомуродов для «Ромы» – запасной вариант. Жозе Моуриньо хотел подписать Сердара Азмуна из «Зенита», но римский клуб вернется к варианту с приобретением Романа Яремчука, на которого также претендует «Бенфика».

Петр Приходько
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Теги

Владислав Супряга Динамо Киев Дженоа

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