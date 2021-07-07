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«Дженоа» предложила 5 миллионов евро за Супрягу, «Динамо» хочет 9 миллионов

Также итальянский клуб предлагает киевлянам бонусы
Футбол Украинская Премьер-лига
11:55
«Дженоа» предложила 5 миллионов евро за Супрягу, «Динамо» хочет 9 миллионов
Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга интересен «Дженоа», сообщает итальянский ресурс Primocanale.it.

По информации источника, «Дженоа» предлагает за форварда 5 миллионов евро и бонусы. Известно, что «Динамо» хочет получить за Супрягу не менее 9-ти миллионов евро.

Переговоры между сторонами продолжаются.

В прошлом сезоне Супряга забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи в 31-м матче за «Динамо».

Ранее стало известно, что «Торино» отказался от идеи приобрести Супрягу.

Петр Приходько
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Теги

Владислав Супряга Динамо Киев

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