«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике
«Дженоа» предложила 5 миллионов евро за Супрягу, «Динамо» хочет 9 миллионов
Также итальянский клуб предлагает киевлянам бонусы
Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Супряга интересен «Дженоа», сообщает итальянский ресурс Primocanale.it.
По информации источника, «Дженоа» предлагает за форварда 5 миллионов евро и бонусы. Известно, что «Динамо» хочет получить за Супрягу не менее 9-ти миллионов евро.
Переговоры между сторонами продолжаются.
В прошлом сезоне Супряга забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи в 31-м матче за «Динамо».
Ранее стало известно, что «Торино» отказался от идеи приобрести Супрягу.
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