«Дженоа» уволит Шевченко и заплатит его штабу 20 миллионов евро компенсации

Украинец может остаться без работы в ближайшие дни

Фото: Genoa

«Дженоа» уволит главного тренера Андрея Шевченко в ближайшие дни.

Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны уже ведут переговоры о расторжении контракта. За свое увольнение тренерский штаб во главе с Шевченко получит 20 миллионов евро компенсации.

На данный момент генуэзцы ищут нового тренера и ведут переговоры с несколькими. Вероятно, украинцу дадут поработать на игре с «Миланом» в Кубке Италии 13 января.

Шевченко провел во главе «Дженоа» 10 матчей, выиграв лишь один в Кубке и ни одного в чемпионате Италии.

В таблице Серии А команда идет 19-й.