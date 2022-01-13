«Дженоа» арендует защитника «Ромы»
«Дженоа» уволит Шевченко и заплатит его штабу 20 миллионов евро компенсации
Украинец может остаться без работы в ближайшие дни
08:29
Фото: Genoa
«Дженоа» уволит главного тренера Андрея Шевченко в ближайшие дни.
Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны уже ведут переговоры о расторжении контракта. За свое увольнение тренерский штаб во главе с Шевченко получит 20 миллионов евро компенсации.
На данный момент генуэзцы ищут нового тренера и ведут переговоры с несколькими. Вероятно, украинцу дадут поработать на игре с «Миланом» в Кубке Италии 13 января.
Шевченко провел во главе «Дженоа» 10 матчей, выиграв лишь один в Кубке и ни одного в чемпионате Италии.
В таблице Серии А команда идет 19-й.