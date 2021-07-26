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«Дженоа» вернулась к варианту с приобретением Супряги

Форвард возглавляет список трансферных целей итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
11:40
«Дженоа» вернулась к варианту с приобретением Супряги
Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо

Форвард «Динамо» Владислав Супряга еще может перейти в «Дженоа», сообщает Il Secolo XIX.

По информации источника, итальянский клуб снова вернулся к идее приобретения украинского нападающего. Известно также, что Супряга возглавляет список трансферных целей «Дженоа».

Ранее сообщалось, что Супряга является запасным вариантом для «Дженоа».

Также стало известно, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отправил Супрягу со сборов в Швейцарии.

Петр Приходько
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Теги

Владислав Супряга Динамо Киев Дженоа

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