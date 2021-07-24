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Джеррард рассказал, почему он не может тренировать «Эвертон», в отличии от Бенитеса

Пока что, специалист не покидает Шотландию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 июля 18:09
Джеррард рассказал, почему он не может тренировать «Эвертон», в отличии от Бенитеса
Стивен Джеррард / фото - Independent

Главный тренер «Рейнджерс» и экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался по поводу назначения Рафаэля Бенитеса, когда-то бывшего наставником «скаузеров», на пост главного тренера «Эвертона». Наставника цитирует ESPN.

«Рафа не родился в городе, он не играл против «Эвертона» 20 лет, он не «красный» насквозь, поэтому это другая ситуация, нежели моя.

Рафа – самостоятельный человек и будет принимать профессиональные решения. Я не удивлен, ведь он хотел вернуться в АПЛ, чтобы возглавить большой клуб и соперничать с лучшими командами лиги.

Я был очень шокирован и удивлен, когда мое имя стали связывать с этой работой. Я не знаю, откуда это взялось. Я не уверен, газетные ли это сплетни или в этом была какая-то правда.

Я никогда не рассматривал возможность тренировать «Эвертон».

После того, как наставник «ирисок» Карло Анчелотти сменил клуб на «Реал», СМИ активно начали связывать Джеррарда с «Эвертоном». Но в мерсисайдском клубе решили назначить другого экс-«скаузера».

Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год и успел выиграть с командой Кубок и Суперкубок Англии, а также в легендарном стамбульском финале Лиги Чемпионов 2005-го года переиграл «Милан» с Андреем Шевченко в составе и поднял над головой ушастый кубок.

Джеррард же провел в составе «красных» целых 17 лет, 12 из которых – с капитанской повязкой на руке.

Напомним, «Эвертон» продал экс-игрока «Шахтера» в арабский клуб.

Павел Харченко
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Теги

Эвертон Стивен Джеррард Рафаэль Бенитес

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