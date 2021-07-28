Британец Гейген Харт выиграл Giro d’Italia-2020
Джо Харт может перебраться в чемпионат Шотландии
«Селтик» заинтересован в голкипере
12:51
Джо Харт / Фото: Twitter
Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт может стать игроком «Селтика», сообщает Sky Sports.
По информации источника, переговоры между клубами продолжаются.
34-летний Харт перешел в «Тоттенхэм» прошлым летом, в прошлом сезоне провел за команду 10 матчей, в которых пропустил 8 мячей. 5 раз Харт сыграл на ноль.
По версии портала Transfermarkt, Харт стоит 2 миллиона евро.
Напомним, «Селтик» продал украинца Марьяна Шведа в «Мехелен».
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