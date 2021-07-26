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Джон Терри покинул «Астон Виллу»
Экс-защитник входил в тренерский штаб команды
Джон Терри / Фото: Twitter
Джон Терри покинул тренерский штаб «Астон Виллы», сообщает пресс-служба клуба и приводит слова тренера.
«Для меня было огромной честью и привилегией провести последние три года в «Астон Вилле».
Сейчас подходящее время, чтобы принять чрезвычайно трудное решение и двигаться дальше».
В 2017-м году Терри перешел в «Астон Виллу» в качестве игрока, через год завершил карьеру и вошел в тренерский штаб команды.
Ранее сообщалось, что Терри может возглавить «Бормнут».