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Дзюба в 2019: «Манчини – не тренер»

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Футбол Евро-2020
09:35
Дзюба в 2019: «Манчини – не тренер»
Артем Дзюба и Роберто Манчини / фото - СЭ

Итальянских специалист Роберто Манчини привел сборную Италии к первому крупному титулу с 1968 года.

Всего лишь два года назад, капитан сборной России Артем Дзюба, работавший под руководством Манчини в «Зените» в период с 2017 по 2018 год, раскритиковал наставника, сказав, что итальянец вообще не тренер:

«Манчини вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен».

Занимательно то, что ранее Унаи Эмери, которого Дзюба после совместной работы в «Спартаке» презрительной назвал «тренеришкой», также добился невиданных высот, четырежды выиграв Лигу Европы: трижды с «Севильей», и один раз – с «Вильярреалом».

Этот финал стал для Италии третьим в 21-м веке, но в отличии от 2000 и 2012 годов, «Скудра Адзурра» смогла поднять над своей головой титул чемпиона.

Ранее Манчини пожалел англичан, уступивших итальянцам в серии послематчевых пенальти.

Напомним, на матче присутствовали звезды мирового масштаба


Источник: Чемпионат Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Италии (футбол) Роберто Манчини Артем Дзюба

Комментарии 1

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12 июля 2021г. 10:04
К первому крупному титулу с 1968 года? Какой школьник это писал? Италия Чемпион Мира 2006
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