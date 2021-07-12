Дзюба в 2019: «Манчини – не тренер»

Критикуемые россиянином коучи становятся триумфаторами крупных турниров

Артем Дзюба и Роберто Манчини / фото - СЭ

Итальянских специалист Роберто Манчини привел сборную Италии к первому крупному титулу с 1968 года.

Всего лишь два года назад, капитан сборной России Артем Дзюба, работавший под руководством Манчини в «Зените» в период с 2017 по 2018 год, раскритиковал наставника, сказав, что итальянец вообще не тренер:

«Манчини вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен».

Занимательно то, что ранее Унаи Эмери, которого Дзюба после совместной работы в «Спартаке» презрительной назвал «тренеришкой», также добился невиданных высот, четырежды выиграв Лигу Европы: трижды с «Севильей», и один раз – с «Вильярреалом».

Этот финал стал для Италии третьим в 21-м веке, но в отличии от 2000 и 2012 годов, «Скудра Адзурра» смогла поднять над своей головой титул чемпиона.

Ранее Манчини пожалел англичан, уступивших итальянцам в серии послематчевых пенальти.

Напомним, на матче присутствовали звезды мирового масштаба.