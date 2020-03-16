Эдерсон превзошел достижение Буффона

«Манчестер Сити» не пропускает уже 706 минут в Лиге чемпионов

Эдерсон / Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» обыграл «Гладбах» (2:0) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Очередной «сухой» матч провел вратарь «горожан» Эдерсон. На данный момент у него уже 706 минут без пропущенных мячей.

Серия Эдерсона – вторая по продолжительности в ЛЧ. В ответной игре он превзошел достижение вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Его сухая серия составляет 690 минут в сезоне 2016/17, сообщает Opta.

Лидером до сих пор является серия экс-вратаря «Арсенала» Йенса Леманна. С сезона 2004/05 до сезона 2006/07 он не пропускал 853 минуты.