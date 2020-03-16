«Манчестер Сити» остановил «Боруссию» М в 1/8 финала Лиги чемпионов

Зинченко вышел во втором тайме ответного матча

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Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл менхенгладбахскую «Боруссию». Номинально домашний для английской команды поединок состоялся на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Уже к 18-й минуте ответной встречи де Брюйне и Гюндоган увеличили общий разрыв в счете до четырех мячей. И больше мячи на влетали в ворота команд в этом противостоянии.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко начал игру со скамейки запасных и появился на поле во втором тайме. Украинец получил оценку 6.4 от статистического портала SofaScore.

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал турнира и узнает своего соперника в следующей стадии турнира после жеребьевки.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу (Зинченко, 64), Стоунз, Уокер, Рубен Диаш (Лапорт, 70), Фоден, Бернарду Силва (Агуэро, 75), де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 70), Марез, Родри (Фернандиньо, 63).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Бенсебайни (Вендт, 88), Эльведи (Янчке, 88), Лайнер, Хофманн, Нойхаус, Закария, Штиндль (Траоре, 80), Эмболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65).

Предупреждения: Жоау Канселу, Фернандиньо – Лайнер