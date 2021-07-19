Эдмар может возобновить карьеру во Второй лиге

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Эдмар / Фото - Металлист 1925

41-летний полузащитник Эдмар возобновит карьеру во Второй лиге. Об этом сообщает ресурс «Правый север».

Экс-футболист может подписать контракт с «Волчанском». В сезоне-21/22 клуб дебютирует в профессионалах.

Наиболее украинец бразильского происхождения запомнился выступлениями за «Металлист». В 250 матчах он отличился 29 голами и 26 ассистами. Также играл за «Таврию», «Металлист», «Днепр» и «Металлист 1925».

На счету Эдмара 15 поединков за сборную Украины. В них ему удалось оформить один забитый мяч и три результативных передачи.

Ранее экс-форвард «Металлиста» Жажа Коэльо прибыл в Харьков.