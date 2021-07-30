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Экономист объяснил, почему доходы всех клубов Примеры зависят от Месси

Аргентинец – главное лицо чемпионата
Футбол Примерa (Испания)
16:36
Экономист объяснил, почему доходы всех клубов Примеры зависят от Месси
Лионель Месси / фото - GettyImages

Испанский экономист Жозеп Фабра рассказал Marca, как форвард «Барселоны» Лионель Месси влияет на заработок каждого клуба Примеры:

«Бренд Ла Лиги с Месси и без него – это не одно и то же.

Месси – это главный футбольный актив Ла Лиги. Он делает лучше не только «Барселону», но и все остальные команды.

С ним у турнира более высокий потенциал. Например, заключать контракт на показ Ла Лиги и продавать имиджевые права без него сложнее, чем с ним. Доход всех клубов зависит от Месси».

Если верить эксперту, то уход аргентинца из каталонского клуба может нанести огромный имиджевый ущерб испанскому чемпионату. Футболист, который в этом году может выиграть свой 7-й Золотой мяч, определенно привлекает огромное количество поклонников к Примере, а следовательно – и большие суммы со спонсорских соглашений.

К тому же, только три года назад Ла Лига уже пострадала из-за ухода звезды такого масштаба. Криштиану Роналду покинул мадридский «Реал», что достаточно сильно повлияло на расстановку сил в мировом футболе: количество контрактов на имиджевые права испанской лиги снизилось, а в Серии А, куда перешел португалец, наоборот – повысилось.

Но хоть Месси и является свободным агентом уже почти месяц, он скорее всего переподпишет контракт с «Барселоной» как только каталонцы уладят все вопросы с финансами и потолком зарплат в клубе.

Президент «блаугранас» Жоан Лапорта заявил, что аргентинец хочет остаться в команде.

Напомним, воспитанником «Барселоны» интересуется «Шахтер».

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол) Криштиану Роналду

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