Экс-арбитр АПЛ рассказал о «нырках» Роналду

Криштиану Роналду / фото - Daily Telegraph

Бывший судья английской Премьер лиги Марк Халси рассказал The Sun, как боролся с частыми нырками Криштиану Роналду в его первый период пребывания в МЮ:

Я судил его игры 18 раз за свою карьеру, но мне особенно запомнились два случая. Я работал на матче «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» в декабре 2007 года.

После предыгрового жребия я передал монету боковому судье. Роналду стоял передо мной, и я сказал ему: «Не падай слишком легко сегодня, потому что я ничего не свистну». Я чувствовал, что мне нужно быть главнее него, чтобы избежать каких-либо проблем в игре.

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Затем в первые несколько минут игры Роналду полностью проигнорировал то, что я ему только что сказал, и «нырнул» после одного из контактов.

Он просил о штрафном, а я раскинул руки и крикнул ему: «Что я тебе только что сказал?» После этого он был как шёлковый.

Я не сомневаюсь, что сэр Алекс Фергюсон и его товарищи по команде очень усердно работали, чтобы Криштиану оставался на ногах. С годами телосложение португальца сделало его более сильным игроком, и он адаптировался в АПЛ

Второй случай: моей последней международной игрой в качестве арбитра ФИФА был отборочный матч чемпионата Европы между сборными Португалии и Азербайджана в октябре 2006 года.

После игры Роналду вошёл в судейскую комнату и подарил мне подписанную футболку. Он сказал: «Желаю вам всего наилучшего». Я понял, что он хороший парень. У нас были хорошие отношения на поле, несмотря на то что было в АПЛ».