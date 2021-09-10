Экс-партнер Роналду: «Криштиану слаб в защите»
Сульшер рассказал, когда Роналду выйдет на поле после возвращения в МЮ
Португалец должен появиться в ближайшем матче АПЛ
16:53
Сульшер и Роналду / Фото: Twitter MU
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем 4-о тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» ответил на вопрос, сыграет ли форвард Криштиану Роналду.
Слова норвежского специалиста приводит Daily Express:
Роналду провел с нами отличную неделю. Он точно появится на поле. Все рады его возвращению. Настроение в команде отличное. Мы с нетерпением ждем субботнего матча.
Напомним, что лучшим игроком чемпионата Англии в августе стал партнер Андрея Ярмоленко.
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