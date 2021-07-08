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Экс-арбитр FIFA: «Не могу утверждать, что рефери был предвзят к датчанам»

Ступар проанализировал судейство в полуфинальном матче Евро-2020
Футбол Евро-2020
18:13
Экс-арбитр FIFA: «Не могу утверждать, что рефери был предвзят к датчанам»
Фото - UEFA

Бывший арбитр FIFA Мирослав Ступар оценил работу рефери Данни Маккели в полуфинальном матче Евро-2020 Англия – Дания (2:1).

Я не могу утверждать, что рефери был предвзят к датчанам. Вспомните, при желании он уже в дебюте мог наказать вратаря гостей за то, что взял мяч в руки после паса своего защитника. Или взять эпизод с назначением штрафного, реализовав который датчане вышли вперед. Ведь нарушение со стороны Люка Шоу тоже воспринималось неоднозначно.

Теперь об эпизоде с пенальти. Контакт англичанина Рахима Стерлинга с защитниками гостей , все же, был. Это подтвердила и система VAR, к которой арбитр обратился за помощью.

Другое дело, что случись такой момент в центре поля, то на него арбитр не обратил бы даже внимания. Думаю, что на решение Mаккели указать на «точку» повлиял, как говорят, человеческий фактор. Англия играла дома, заполненный стадион, давление трибун.

Что касается второго мяча, который находился на поле в момент решающей атаки Стерлинга, то он не отвлекал внимания нападающего и защитников, поэтому рефери правильно сделал, что не остановил игру.

Кто, на мой взгляд ,будет судить финал? Матеу Лаос из Испании или Джюнейт Чакыр из Турции.

Напомним, Англия впервые в истории сыграет в финале Евро.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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