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Защитник «Ворсклы – об игре с «Шахтером»: «Удаление сломало нам игру»

Почти весь матч полтавчане провели в меньшинстве
Футбол Украинская Премьер-лига
21:32
Защитник «Ворсклы – об игре с «Шахтером»: «Удаление сломало нам игру»
Игорь Пердута / фото - ФК Ворскла

Защитник «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал поражение в матче с «Шахтером» (0:2).

Увидели хороший настрой от «Ворсклы». Удаление стало ключевым моментом?

«Да. Мы неплохо начали, старались контролировать мяч, не бить его, более-менее получалось, как казалось по игре. Удаление сломало игру. Но ничего не сделаешь, двигаемся дальше».

Но вы уверенно держались даже в меньшинстве. Пропущенный гол случилось, потому что не хватило все же игрока?

«Да нет, это класс футболистов. С ними очень тяжело 11 на 11 играть, а в меньшинстве... У них очень высокий класс футболистов, они играют в ЛЧ, показывают хорошие результаты, игру.

Где-то к тому шло, мы старались, но во втором тайме полностью сели, вообще моментов не было, очень сложно».

Кажется, что выход Соломона оживил игру, стал толчком для голов «Шахтера». Это было на твоем фланге.

«Да, Соломон вышел, отдал, Тете забил тоже с замены, Соломон забил. Вышли футболисты, которые сделали игру. Могу поздравить «Шахтер».

Сегодня на скамье не было тренера, это ощущается на поле?

«Он может где-то прикрикнуть, завести, кому-то напихать. Не скажу, что это ключевой был момент, что его не было.

А вообще хочу поблагодарить болельщиков. Столько людей пришло, ми показали достойную игру, потому что после матча благодарили, кричали «Ворскла», очень приятно».

В команде сейчас коронавирус. Насколько сложно психологически это переносить?

«Все команды это по чуть-чуть переносят. В прошлом году тоже у нас такое было. Но ничего, у нас есть футболисты, которые выходят, мы все – одно целое, стараемся друг друга заменять».

Хозяева остались в меньшинстве уже на 29-й минуте встречи, когда рефери удалил с поля хавбека Оливье Тилля.

Но тренер «горняков» Роберто Де Дзерби считает, что красная карточка была заслуженной.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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