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Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру
Форвардд последний сезон провел в третьей лиге Италии
Макси Лопес / Фото: Барселона
37-летний аргентинский нападающий Макси Лопес в Instagram
объявил о завершении карьеры, сообщает Goal.com.
«Спасибо всем за то, что помогли осуществить мою мечту. Это было прекрасное путешествие...».
Лопес начал карьеру в «Ривер Плейт», в 2005 году перешел в «Барселону», с которой выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат и Кубок Испании.
Также Лопес играл за «Мальорку», ФК «Москва», «Гремио», «Катанию», «Милан», Саппдорию», «Кьево», «Торино», «Удинезе», «Васко да Гаму», «Кротоне». Последний сезон в карьере футболист играл в третьем по силе итальянском дивизионе за «Самбенедеттезе».
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