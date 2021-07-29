Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт 3:1 Окончен
20:00 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Окончен
20:30 Клуж - Линкольн 2:0 Окончен
20:45 Митьюлланд - Селтик 2*:1 Окончен
21:00 Галатасарай - ПСВ 1:2 Окончен
21:00 Лудогорец - Мура 3:1 Окончен
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Окончен
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Окончен
21:30 Црвена Звезда - Кайрат 5:0 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:30 Арис Фессалоники - Астана 1:0 1-й тайм
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:1 1-й тайм
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 4*:1 Окончен
19:30 Хеккен - Абердин 2:0 Окончен
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:5 Окончен
20:00 Валеренга - Гент 2:0 Окончен
21:30 Арис Фессалоники - Астана 1:0 1-й тайм
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:1 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер -:- Запланирован
21:00 Колос - Металлист-1925 -:- Запланирован

Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру

Форвардд последний сезон провел в третьей лиге Италии

Футбол В Европе
20:37
Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру
Макси Лопес / Фото: Барселона

37-летний аргентинский нападающий Макси Лопес в Instagram объявил о завершении карьеры, сообщает Goal.com.

«Спасибо всем за то, что помогли осуществить мою мечту. Это было прекрасное путешествие...».

Лопес начал карьеру в «Ривер Плейт», в 2005 году перешел в «Барселону», с которой выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат и Кубок Испании.

Также Лопес играл за «Мальорку», ФК «Москва», «Гремио», «Катанию», «Милан», Саппдорию», «Кьево», «Торино», «Удинезе», «Васко да Гаму», «Кротоне». Последний сезон в карьере футболист играл в третьем по силе итальянском дивизионе за «Самбенедеттезе».

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макси Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

«Ворскла» вылетела из Лиги Конференций
«Ворскла» вылетела из Лиги Конференций
Лига конференций UEFA
21:40
Лига конференций. «Ворскла» проиграла «КуПСу». Как это было
LIVE Лига конференций. «Ворскла» проиграла «КуПСу». Как это было
Лига конференций UEFA
21:33
«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»
«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»
Первая лига
21:21
Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру
Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру
В Европе
20:37
Бессмертный: «У «Шахтера» очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач»
Бессмертный: «У «Шахтера» очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач»
Украинская Премьер-лига
20:18
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Украинская Премьер-лига
19:58
«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
Украинская Премьер-лига
19:45
Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Лига конференций UEFA
19:31
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Премьер-Лига (Англия)
18:52
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
2
Все новости