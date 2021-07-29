Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру

Форвардд последний сезон провел в третьей лиге Италии





Макси Лопес / Фото: Барселона

37-летний аргентинский нападающий Макси Лопес в Instagram объявил о завершении карьеры, сообщает Goal.com.



«Спасибо всем за то, что помогли осуществить мою мечту. Это было прекрасное путешествие...».

Лопес начал карьеру в «Ривер Плейт», в 2005 году перешел в «Барселону», с которой выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат и Кубок Испании.

Также Лопес играл за «Мальорку», ФК «Москва», «Гремио», «Катанию», «Милан», Саппдорию», «Кьево», «Торино», «Удинезе», «Васко да Гаму», «Кротоне». Последний сезон в карьере футболист играл в третьем по силе итальянском дивизионе за «Самбенедеттезе».