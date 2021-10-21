Экс-форвард «Динамо»: «Была боязнь перед самим названием «Барселона»

Фото - ФК Динамо Киев

Бывший нападающий «Динамо» Александр Призетко проанализировал причины минимального поражения киевлян в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

Мне трудно сказать, с чем связано малое количество ударов, может, хотели разыграть до верного, а, возможно, футболисты элементарно боялись брать инициативу на себя. Не было уверенности, с какой «Динамо» действует в чемпионате.

Именно по этой игре можно сказать, что «Барселона» выиграла на классе. Хотя опять же, я не увидел у каталонцев большого запаса, как было раньше, даже по созданным голевым моментам. По квалификации футболистов нынешняя Барселоны уступает той, которая была два-три года назад.

Честно говоря, я ждал пусть не навала, но как говорят, верхнего прессинга. Проигрывать 0:1 или 0:2 – особой разницы нет. Можно было попытаться пойти ва-банк. Почему я так думаю? Потому что по игре было видно, что эту «Барселону» можно было наказать. Жаль, что получилось так, как получилось.

В принципе, в Киеве реально победить. Но дома «Динамо» будет намного сложнее, чем в Испании. Сегодня все понимали, что киевляне будут играть строго от обороны, уповая на какие-то контратаки, свободные зоны, на стандарты. А в Киеве хозяев устраивает только победа.

Не думаю, что подопечные Мирчи Луческу будут действовать первым номером, но открываться придется больше, плюс свои трибуны. И в этом вся опасность. Тактически динамовцам будет сложнее.