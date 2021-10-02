Экс-игрок «Динамо» Клейтон близок к переезду в МЛС
Экс-форвард «Динамо» Клейтон перешел в клуб второй лиги Бразилии
Он достался команде свободным агентом
Клейтон / Фото: ФК Динамо
Нападающий Клейтон нашел себе новый клуб.
Он будет выступать за команду ССА в бразильской Серии Б, сообщает сайт клуба. о сроках контракта не сообщается.Накануне, он прибыл в расположение клуба и прошел медосмотр. ССА он достался свободным агентом.
Прошлый сезон он провел в «Динамо», но отыграл лишь один матч за киевлян. Он покинул украинский клуб летом.
Он также мог оказаться в МЛС.
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