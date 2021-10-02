Экс-форвард «Динамо» Клейтон перешел в клуб второй лиги Бразилии

Он достался команде свободным агентом

Клейтон / Фото: ФК Динамо

Нападающий Клейтон нашел себе новый клуб.

Он будет выступать за команду ССА в бразильской Серии Б, сообщает сайт клуба. о сроках контракта не сообщается.

Накануне, он прибыл в расположение клуба и прошел медосмотр. ССА он достался свободным агентом.

Прошлый сезон он провел в «Динамо», но отыграл лишь один матч за киевлян. Он покинул украинский клуб летом.

Он также мог оказаться в МЛС.