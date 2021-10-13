Экс-игрок «Динамо»: «Салах всегда боялся, что я сломаю ему ногу»
Экс-форвард «Динамо»: «На данный момент Ахметов сильнее Суркиса как президент»
Эксперт отметил, что владелец донецкого клуба построил его с нуля
13 октября 22:34
Олег Саленко / Фото - Динамо Киев от Шурика
Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о президенте клуба Игоре Суркисе и его визави из «Шахтера» Ринате Ахметове.
Кто сильнее как президент? Ахметов строил команду с нуля и довел до такого уровня.
У «Шахтера» отличная школа, где все оплачивается, поэтому на данный момент Ахметов. Суркису нужно перехватывать эту инициативу.
Ранее Суркис вспомнил, как предложил Ахметову стать президентом «Шахтера».
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