Экс-форвард «Динамо» продолжит карьеру в Кувейте

35-летний игрок покинул Европу

Дьемирси Мбокани / Фото - ФК Антверпен

Нападающий Дьемерси Мбокани перешел в «Аль-Кувейт». Об этом сообщает пресс-служба клуба из одноименной страны.

Последним клубом 35-летнего игрока был бельгийский «Антверпен». Его форвард покинул на правах свободного агента. Информация о длительности контракта с клубом из Кувейта не разглашается.

Отметим, что ранее конголезец также выступал за «Динамо». В Киеве он с перерывами на аренды провел с 2013 по 2018 год. В 77 матчах забил 31 мяч и оформил 14 результативных передач.

Ранее полузащитник «бело-синих» Сергей Сидорчук включил Мбокани в список лучших легионеров клуба за последние 10 лет.