Гол Мбокани не помог «Антверпену» отобрать очки у «Брюгге» Соболя
Экс-форвард «Динамо» продолжит карьеру в Кувейте
35-летний игрок покинул Европу
Дьемирси Мбокани / Фото - ФК Антверпен
Нападающий Дьемерси Мбокани перешел в «Аль-Кувейт». Об этом сообщает пресс-служба клуба из одноименной страны.
Последним клубом 35-летнего игрока был бельгийский «Антверпен». Его форвард покинул на правах свободного агента. Информация о длительности контракта с клубом из Кувейта не разглашается.
Отметим, что ранее конголезец также выступал за «Динамо». В Киеве он с перерывами на аренды провел с 2013 по 2018 год. В 77 матчах забил 31 мяч и оформил 14 результативных передач.
Ранее полузащитник «бело-синих» Сергей Сидорчук включил Мбокани в список лучших легионеров клуба за последние 10 лет.
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